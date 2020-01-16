تسببت في رعب لنجل عادل إمام وعلاقتها بزوجها بعد الانفصال.. حكايات ياسمين عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحتفل اليوم الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها الـ40، إذ ولدت في 16 يناير 1980، وتخرجت في الأكاديمية الحديثة بالمعادي.

وفي حياتها الفنية، بدأت ياسمين مسيرتها الفنية خلال مرحلة الطفولة عندما طلبت صديقة والدتها، صاحبة أحد شركات اﻹعلانات، الاستعانة بالطفلة الجميلة صاحبة الـ5 سنوات في تصوير أحد الإعلانات، ونجحت ياسمين في تقديمه، لتحترف هذا المجال لتصبح واحدة من أهم الوجوه الإعلانية في مصر في فترة التسعينيات.

ودخلت ياسمين المجال الفني، للمرة الأولى في حياتها عندما ظهرت مع الفنانة سميرة أحمد في مسلسل (امرأة من زمن الحب)، ثم شاركت في أكثر من عمل مسرحي منها مسرحية (كده أوكيه) و(رد قرضي).

وتألقت ياسمين في السينما مع جيل الشباب في الألفية الجديدة خاصة في الأدوار الكوميدية، ومن أهم أفلامها (رشة جريئة، قلب جريء، زكي شان، الرهينة)، وقامت بدور البطولة المطلقة في أفلام (الدادة دودي، والآنسة مامي، وأبو شنب، والأبلة طم طم) وغيرها.

ونرصد لكم في هذا التقرير حكايات ياسمين عبدالعزيز:

- مسلسل 2020

تخوض ياسمين عبد العزيز سباق دراما رمضان بمسلسل "ونحب تاني ليه"، وكشف السيناريست عمرو محمود ياسين عن تفاصيل المسلسل، حيث كتب عبر حسابه على فيسبوك: "ونحب تاني ليه، رمضان 2020، مع النجمة ياسمين عبدالعزيز، من إخراج مصطفى فكري، وتأليفي، وإنتاج سينرجي"، ويشاركها البطولة كريم فهمي.

- مواصفات فتي أحلامها

قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز، في برنامج معكم منى الشاذلي، إن مواصفات فتى أحلامها مختلفة بعض الشيء عن بقية الفتيات، فهي تريد أن تحبه أولا وتكون ملامحه مثل الفنان الراحل أحمد زكي، مشيرة إلى أنها لا تهتم بشكل الرجل، ولا تفضل ذوي الشعر الأصفر والعيون الخضراء.

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تسببت في رعب رامي إمام

نشر المخرج رامي إمام فيديو له عبر حسابه على إنستجرام، يشتكي فيه من الفنانة ياسمين عبد العزيز، موضحا أن ياسمين عبدالعزيز تُسبب لهم الفزع، بسبب صور القط "بوبوس".

وعلق رامي على الفيديو: "مش عارف أقول إيه بصراحة.. النهارده الصبح صحيت وبافتح الإنستجرام بتاعي وفجأة صرخت واتفزعت.. إليكم الأسباب أيها السادة".

ليكشف عن صور القط "بوبوس" الذي اعتادت ياسمين على نشر صوره عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليعلق: "قطعنا الخلف".

ياسمين ابنتها تكشف شخصيتها

فاجأت ياسمين حلاوة، ابنة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والدتها بمكالمة هاتفية على الهواء، في أثناء استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، فيما قالت ياسمين لابنتها: "مش عايزين فضايح على الهواء".

وأكدت ياسمين حلاوة أن والدتها ياسمين عبدالعزيز، لها نفس شخصية الدادة دودي في المنزل، وأنها دائمًا مرحة، قائلة: "احنا بنسمع الكلام ومبتزعقلناش كتير"، لترد منى الشاذلي: "إنتم عيال مؤدبين وماما زي النسمة.. الكلام ده كله كذب في كذب".

علاقتها بزوجها بعد الطلاق

قالت ياسمين عبدالعزيز، إن إصدار بيان تتحدث فيه عن انفصالها عن زوجها السابق رجل الأعمال محمد حلاوة، تأخر وجاء مع شعورها بأن الوقت مناسب لإعلان الطلاق.

وأضافت: "كنت منفصلة بقالي سنة، ومحدش كان يعرف، ماكنتش عايزة شوشرة ولا كلام وقاعدة بربي في ولادي وبشتغل، لكن جاء وقت لازم أطلع والناس تعرف، ومحمد أبو ولادي ورجل محترم جدا، والطلاق كان برغبتي، وعلاقتي بيه زي الفل، بيكلمني ويسأل عليا، وعلاقتنا فيها احترام والناس فكرانا متخانقين".