أوس أوس لـ"الخليج 365": تعبت نفسيًا بسبب "اتنين في الصندوق".. والعمل لا يسيئ لعمال النظافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ينتظر الفنان أوس أوس، عرض مسلسله الدرامي الجديد"اتنين في الصندوق"، الذي لم تحدد الجهة المنتجة بعد موعد عرضه على الشاشة.

وأوضح أوس أوس، في تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن عمال النظافة لن يغضبوا عند عرض المسلسل، الذي يرصد أوضاعهم.

وأكد أوس أوس أن العمل لا يسيء لعمال النظافة، ويناقش المواضيع في أحداثه بشكل لطيف جدا، مضيفا: "أكن لجميع عمال نظافة مصر، كل الاحترام والتقدير".

وتابع، أن هناك مشاهد عديدة بالمسلسل كانت مرهقة في تصويرها، "كنت باخدها على أعصابي، وكنا نعاني بجد في المشاهد، ومتأثرين جدًا بالشخصيات، وتعبنا نفسيا بسببها، وإن شاء الله العمل ينال إعجاب الجمهور".

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وأشار إلى أن هذا المسلسل يجمعه للمرة الأولى مع المخرج محمد مصطفى، متابعا: "أستاذ كبير جدًا، ورجل عظيم من زمان، ومعروف اسمه، وفخورين إننا اشتغلنا معاه".

وأضاف: "اتنين في الصندوق، بالنسبالي تجربة مفيدة جدًا، وأضافت لي حاجات فنية كثيرة".

"اتنين في الصندوق" تدور أحداثه في إطار كوميدي إجتماعي، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات، وتجاهل، وتدور الأحداث في قالب رومانسي كوميدي بعدد من المواقف التي تقع بين الأبطال الذين يعيشون في عدد من الأسر تجمعهم العلاقات بينهم.

المسلسل تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، حجاج عبد العظيم، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين.