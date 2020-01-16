تراند اليوم : براءة زوج نانسي عجرم من تهمة القتل

وحسب صحف محلية، فقد فسرت القاضية غادة عون، قرار الاتهام بالقتل الذي أصدرته بحق الدكتور فادي الهاشم بأنه جاء استناداً إلى المادتين 573/229 من قانون العقوبات اللبناني.
وقالت غادة عون : :« راجعوا المادتين لتعلموا كل شيء بالنسبة للاتهام».
وتابعت القاضية قائلة :« لقد وجهت اتهاما للدكتور فادي الهاشم بالقتل بموجب المادة 573 من قانون العقوبات، ولكن معطوفة على المادة 229».
وأوضحت أن المادة 573 من قانون العقوبات اللبناني، تنص على أنه: من هدد آخر بسلاح عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر، وتتراوح العقوبة بين شهرين إلى سنة إذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل.
أما المادة 229، من قانون العقوبات اللبناني فتنص على أنه: لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره، خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا، شرط أن يكون الفعل متناسبا مع الخطر"، وهو ما يعني أن هذه المادة كفيلة بتبرئة زوج الفنانة نانسي عجرم، كونه كان يدافع عن نفسه وأهله.