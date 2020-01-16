تراند اليوم : إعلامية كويتية تفتح النار على ممثلة شهيرة بسبب "صدرها"

شنت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، هجومًا لاذعًا على الممثلة اللبنانية سيرين عبدالنور، بسبب ظهورها بفستان جريء يكشف عن جزء كبير من صدرها.

وخلال حضورها حفل إطلاق منصة "شاهد.نت" في شكلها الجديد، ظهرت "سيرين" بفستان أسود وصدر مكشوف.‏

وعلقت "العيدان" على صورة "سيرين" عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، قائلة: "سيرين عبدالنور شو هالفستان شو ظل ماطلع للحين. . الفستان متاكده مو شاريته من لانجري".

ودأبت "العيدان" وهي إعلامية كويتية على مهاجمة فنانين على إطلالاتهم وآرائهم المثيرة للجدل.

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والعيدان من مواليد الكويت ‏لأب كويتي وأم مصرية.‏

وعملت لفترة مديرة بأعمال المطربة شمس، لكن نشب خلاف بينهما حول فكرة أغنية "سور الكويت" التي تغنى بها الفنان محمد عبده مع المطربة الكويتية.