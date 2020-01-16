تراند اليوم : فيديو مثير لفنانة متورطة في قضية إباحية مع محمد رمضان



أثارت الفنانة المغربية الشهيرة مريم حسين -التي تم ترحيلها من الإمارات بعد ظهورها في فيديو وصف بالإباحي مع مغني راب أجنبي، وهو ما جعل الإعلامي صالح الجسمي يقاضيها ويحصل على حكم بإبعادها من البلاد-، موجة من الجدل بعد ظهورها مع الفنان المصري محمد رمضان بسبب تعليقها على الظهور معه.

وكانت مريم حسين ظهرت مع محمد رمضان في كواليس حفله الذي أقامه بصحبة الفنان المغربي سعد لمجرد.

وقالت مريم حسين عن محمد رمضان خلال لقاء مع برنامج “The Insider بالعربي”، إنها المرة الأولى التي تلاقي فيها محمد رمضان وقالت: "أنا أحب شخصيته أحسه مريم حسين 2 أو أنا محمد رمضان 2 .. نفس الشخصية تقريبا"، وهو ما صدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب جرأة التشبيه.

كما عددت الأغاني التي تحبها لمحمد رمضان وعلى رأسهم أغنية "إنساي" محمد سعد لمجرد، وأغنية "نمبر وان".