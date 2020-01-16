تراند اليوم : تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة قتيل نانسي عجرم .. وهذا ما فعله مع زوجته قبل الحادث

كشفت "فاطمة" - زوجة محمد حسن الموسى قتيل فيلا نانسي عجرم - الساعات الأخيرة في حياة زوجها.

وقالت "فاطمة" في تصريحات لقناة سورية: زوجي جاء وأخبرني أنه سوف يذهب للحصول على مستحقاته المالية من أحد الأشخاص الذين سلبوها منه.

وأضافت: فوجئت به يرتدي ملابس سوداء تماما وبنطلونا أسود ثم تركني وانصرف.

وتابعت: كان زوجي كريما للغاية ولا يعاني من أية مشاكل مالية ، وكان يعمل في إحدى شركات البترول لكنه تمت إقالته وعمل في عدة أعمال إلى أن استقر به الحال في فيلا نانسي عجرم.

