تراند اليوم : إعلامية كويتية تهاجم فستان فنانة شهيرة: شو فاضل بجسمك ما ظهر للناس؟

شنت إعلامية كويتية هجوما شرسا على فنانة شهيرة بسبب ارتداء فستان بدا غير مناسب لها.

وسخرت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل مي العيدان من فستان ارتدته الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور ضمن أحد المناسبات.

وعلقت "مي" على الفستان قائلة: وقالت "مي" تعليقا على الفستان: سيرين عبد النور .. شو هالفستان ؟ .. شو ضل ما طلع للحين؟.

وأضافت: متأكدة مو شاريته من لانجيري (ملابس داخلية)؟

واعتادت مي العيدان على إثارة الجدل وذلك من خلال الهجوم على إطلالات الفنانات وكان أبرزهن الفنانة المصرية إلهام شاهين.

