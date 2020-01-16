يد خفية تحاول عرقلة صدارة تامر حسني وجميلة عوض لموسم بداية العام السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2020 10:40 صباحاً - بعد تصدر فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسني قائمة الأكثر تحقيقا للإيرادات في بداية العام 2020، ووصول فيلم "بنات ثانوي" للفنانة جميلة عوض للمرتبة الثانية بعد 9 أيام فقط من بدء عرضه، تدخلت "يد خفية" لعرقلة صدارتهما، وتم تسريب نسخ عالية الجودة من الفيلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في استمرار لحرب شركات التوزيع والتي أدت سابقا لسحب عدة أفلام من دور العرض السينمائي وخروجها مبكرا من سباق الإيرادات.

تسريب نسخة عالية الجودة من فيلم الفلوس

التسريب الأول حدث لفيلم "الفلوس" للنجوم تامر حسني وزينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، بمجرد تحطيمه حاجز 30 مليون جنيه إيرادات في 3 أسابيع فقط، وتوقع البعض أن يحطم الفيلم رقم تامر حسني السابق المسجل باسم فيلم "البدلة" ولكن جاء التسريب وانتشار نسخ عالية الجودة "مجانا" عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليهدد بتراجع الإيرادات.

التسريب الثاني طال فيلم "بنات ثانوي" للنجمات جميلة عوض ومي الغيطي وهنادي مهنا و هدى المفتي ومايان السيد والنجم محمد الشرنوبي، بعد 9 أيام فقط من بدء عرضه، بعدما احتل المركز الثاني بقائمة الأعلى تحقيقا للإيرادات بأكثر من 3 ملايين جنيه متخطيا أفلام "يوم وليلة" للنجم خالد النبوي وأحمد الفيشاوي ودرة الذي حقق إيرادات وصلت إلى 1،582،642 جنيه ، وفيلم "استدعاء ولي عمرو" للنجمة حورية فرغلي ومحمد عز المهدد بالاستبعاد من دور العرض السينمائي لعدم تحقيقه الإيرادات الكافية.

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أفلام جديدة تبحث عن قاعات عرض

يذكر أن شركات التوزيع المشرفة على قاعات العرض السينمائي بدأت تفسح المجال لاستقبال عدة أفلام مصرية جديدة بداية من يوم 22 يناير الجاري، منها "لص بغداد" للنجم محمد إمام وأمينة خليل وياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب واعلن عن تخصيص 110 شاشة له داخل مصر، و"رأس السنة" للنجوم إياد نصار وشيرين رضا وإنجى المقدم، و"الفارس والأميرة" للنجم محمد هنيدي وهو أول فيلم كارتون طويل مصري.

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