نجوم مهرجان فبراير 2020 البداية مع محمد عبده والختام لنبيل شعيل ويوم الحب لنوال الكويتية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2020 10:40 صباحاً - كشفت اللجنة المشرفة على فعاليات مهرجان "فبراير الكويت" الذي يقام سنويا تزامنًا مع الاحتفالات الوطنية لدولة الكويت، ويستمر لمدة شهر كامل، وتضمن البرنامج النهائي مشاركة نخبة من نجوم الغناء العربي بالتعاون مع شركة روتانا في الفترة من 6 فبراير حتى 20 من الشهر نفسه على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

بوستر مهرجان فبراير الكويت 2020

افتتاح المهرجان سيكون مع الفنان محمد عبده وذلك يوم 6 فبراير 2020، ومن المنتظر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة.

في اليوم التالي 7 فبراير يتشارك كلًا من الفنان ماجد المهندس والنجمة أصالة نصري، حيث يقدم كلًا منهما حفلته الخاصة، على مسرح المهرجان.

يوم الخميس الموافق 13 فبراير، يحيي كلًا من الفنان ماجد المهندس والنجمة بلقيس، حفلته ضمن المهرجان.

Advertisements

نوال الكويتية تقدم حفل يوم الحب

وتقدم نوال الكويتية حفلتها الغنائية يوم الجمعة 14 فبراير الذي يتزامن مع مناسبة عيد الحب، كما يغني أيضًا الفنان مطرف المطرف.

ويقدم الفنان عبد الله الرويشد والذي يعد أحد نجوم الصف الأول في الكويت، حفلته الغنائية، كما تقدم النجمة أنغام حفلتها أيضًا يوم 20 فبراير

ختام الجدول المعلن يوم 21 فبراير بإطلالة الفنان نبيل شعيل على جمهوره بحفلة غنائية ضمن فعاليات المهرجان، كما يحيي الفنان راشد الماجد حفله الغنائي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"