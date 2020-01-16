نجوم مهرجان فبراير 2020 البداية مع محمد عبده والختام لنبيل شعيل ويوم الحب لنوال الكويتية

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2020 10:40 صباحاً - كشفت اللجنة المشرفة على فعاليات مهرجان "فبراير الكويت" الذي يقام سنويا تزامنًا مع الاحتفالات الوطنية لدولة الكويت، ويستمر لمدة شهر كامل، وتضمن البرنامج النهائي مشاركة نخبة من نجوم الغناء العربي بالتعاون مع شركة روتانا في الفترة من 6 فبراير حتى 20 من الشهر نفسه على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.
افتتاح المهرجان سيكون مع الفنان محمد عبده وذلك يوم 6 فبراير 2020، ومن المنتظر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة.
في اليوم التالي 7 فبراير يتشارك كلًا من الفنان ماجد المهندس والنجمة أصالة نصري، حيث يقدم كلًا منهما حفلته الخاصة، على مسرح المهرجان.
يوم الخميس الموافق 13 فبراير، يحيي كلًا من الفنان ماجد المهندس والنجمة بلقيس، حفلته ضمن المهرجان.
نوال الكويتية تقدم حفل يوم الحب
وتقدم نوال الكويتية حفلتها الغنائية يوم الجمعة 14 فبراير الذي يتزامن مع مناسبة عيد الحب، كما يغني أيضًا الفنان مطرف المطرف.
ويقدم الفنان عبد الله الرويشد والذي يعد أحد نجوم الصف الأول في الكويت، حفلته الغنائية، كما تقدم النجمة أنغام حفلتها أيضًا يوم 20 فبراير
ختام الجدول المعلن يوم 21 فبراير بإطلالة الفنان نبيل شعيل على جمهوره بحفلة غنائية ضمن فعاليات المهرجان، كما يحيي الفنان راشد الماجد حفله الغنائي.
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