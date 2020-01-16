فيديو.. طرح برومو مسلسل "ختم النمر"

طرح الفنان أحمد صلاح حسني، عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، برومو مسلسله الجديد "ختم النمر"، الذي سوف يبدأ عرضه يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على قناة أون أي.

علق أحمد صلاح حسني على البرومو قائلًًا: "يوميًا من السبت المقبل الساعة

7.30 توكلنا على الله".

حصل البرومو على تفاعل الكثير من الجمهور فلقد حصل على نسبة مشاهدة تجاوزت الـ14 ألف بساعتين، كما علق الكثير على البرومو، ومن بين التعليقات جاءت بعض التعليقات السلبية التي أشارت لتشابه الفكرة العامة

للمسلسل والأبطال مع مسلسل "حكايتي".

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يشار أن مسلسل ختم النمر، بطولة أحمد صلاح حسني ، نسرين طافش، إسلام جمال، ميرهان حسين، تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج شركة سينرجي.

جدير بالذكر أن أحمد صلاح حسني شارك في فيلم "الممر"، الذي حصل على إشادات عدة من الجمهور المصري، كما شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "حكايتي" مع ياسمين صبري.

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