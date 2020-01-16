طرح الفنان أحمد صلاح حسني، عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، برومو مسلسله الجديد "ختم النمر"، الذي سوف يبدأ عرضه يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على قناة أون أي.
علق أحمد صلاح حسني على البرومو قائلًًا: "يوميًا من السبت المقبل الساعة7.30 توكلنا على الله".
حصل البرومو على تفاعل الكثير من الجمهور فلقد حصل على نسبة مشاهدة تجاوزت الـ14 ألف بساعتين، كما علق الكثير على البرومو، ومن بين التعليقات جاءت بعض التعليقات السلبية التي أشارت لتشابه الفكرة العامةللمسلسل والأبطال مع مسلسل "حكايتي".
يشار أن مسلسل ختم النمر، بطولة أحمد صلاح حسني ، نسرين طافش، إسلام جمال، ميرهان حسين، تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج شركة سينرجي.
جدير بالذكر أن أحمد صلاح حسني شارك في فيلم "الممر"، الذي حصل على إشادات عدة من الجمهور المصري، كما شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "حكايتي" مع ياسمين صبري.
شاهد من هنا..
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. طرح برومو مسلسل "ختم النمر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.