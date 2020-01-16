نعت الفنانة لطيفة بكلمات مؤثرة ذكرى رحيل الشاعر عبدالوهاب محمد على صفحتها الرسمية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث قالت: "أنت كنت أستاذي وسندي وكنت وستظل قدوتي والقيمة الأدبية والفنية التي احتضنتني منذ مجيئي إلى مصر.. الغائب الحاضر.. أنت لم تمت بالنسبةلي سأظل دائمًا لطيفة التي طالما ساندتها وآمنت بها ونجحت بأحاسيسك".
كما قامت لطيفة بنشر صورة لها مع الراحل عبدالوهاب محمد أثناء تأديتها لأغنية ويظهر الشاعر عبدالوهاب محمد وهو متأثر بغناء لطيفة.
جدير بالذكر أن لطيفة تستعد لطرح ألبومها الجديد الذي اتخذ عنوان "أقوى واحدة"، وقد نشرت لطيفة فيديو منذ بضعة أيام لها أثناء كواليس تحضير أغاني الألبوم، تعاونت لطيفة في هذا الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين من بينهم الملحن وليد سعد، محمد رفاعي.
كما تم الكشف عن أبرز الأغاني وهي: أقوى واحدة، بهرب من وجعي، أنت ياه وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة في ذكرى وفاة الشاعر عبدالوهاب: "محمد أنت قدوتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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