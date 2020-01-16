إبنة أمل عرفة تتقمّص شخصيتها "دنيا"..شاهدوا طرافتها-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة السورية ​أمل عرفة​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لإبنتها مريم، ظهرت فيها وهي تتقمص شخصيتها "دنيا" في مسلسلها الشهير الذي يحمل نفس الإسم.

وعلّقت عرفة على الصور بالقول:"مريم عندا واجب ترفيهي بالمدرسة تلبس شخصية من مسلسل فقررت تلبس لبس شخصية #دنيا ... إنّو فيه أحلى من هاد الشعور إجا نهار وبنتي عم تقلد شخصية من شخصياتي اللي عملتا لقلبك انتي وأختك كللللل الخير يا ماما وربي يحفظ ولاد الجميع".

وتفاعل المتابعون مع الصور بشكل كبير، إذ أثنوا على طرافة مريم وجمالها.

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