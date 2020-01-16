ميرنا وليد - بيروت - كشفت التحقيقات تورط الفنانة ومصممة الأزياء المغربية الشهيرة ​عايشة عياش​ مع الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ وشقيقتها ابتسام، في قضية حساب الفضائح والفيديوهات اللاخلاقية للفنانين.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن السلطات في دبي ألقت القبض على عايشة في مطار دبي قبل هروبها إلى تركيا، بعد صدور مذكرة توقيف دولية بحقها في قضية الابتزاز والتشهير. وبالفعل تم توقيفها الثلاثاء خلال محاولتها السفر إلى تركيا وكان زوج الفنانة دنيا بطمة المنتج محمد الترك قد نفى ان يكون لها علاقة بالموضوع او يكون اسمها في التحقيق.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إلقاء القبض على فنانة خلال هروبها على مطار دبي بقضية فضائح لاأخلاقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.