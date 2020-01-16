ميرنا وليد - بيروت - بعد الحكم عليه بتهمة "سب وشتم" عناصر الشرطة حيث قضت محكمة بمدينة سلا قرب العاصمة المغربية الرباط بتأييد الحكم الصادر بحق مغني الرّاب محمد منير المعروف بـ"​سيمو الكناوي​" بسنة سجناً وغرامة مالية، كشف عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الاعتقال مرتبط بشكل مباشر بأغنية "عاش الشعب" التي تنتقد النظام الحاكم في المغرب والتي قدمها سيمو الكناوي.

واشار غالي الى ان اعتقال سيمو الكناوي "دخل في إطار التضييق على حرية الرأي والتعبير".

بدورها نددت منظمة العفو الدولية بهذا الاعتقال، وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن اعتقال الكناوي "اعتداء مروع على حرية التعبير"، مشيرة إلى أنه "يعاقب بشكل صارخ بسبب تعبيره عن آرائه المنتقدة للشرطة والسلطات".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد الحكم بسجنه بسبب أغنية.. حملة تضامن كبيرة مع المغربي سيمو الكناوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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