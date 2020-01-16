ميرنا وليد - بيروت - هنأت الإعلامية المصرية ​رضوى الشربيني​، شاباً بحلول عيد ميلاده، الذي وافق يوم الاثنين 13 كانون الثاني.‏ ونشرت رضوى الشربيني صورة جمعتها به وكتبت معلقة: "كل سنة وأنت بابايا وأخويا وصاحبي، كل سنة وأنت معايا ‏وحواليا وجنبي"، إلا أن هناك بعض المتابعين الذين لم يعرفوا هوية الشخص الذي معها في الصورة وتسائلوا عن من ‏يكون الشخص فتوقع البعض ان يكون حبيبها الا انه في الحقيقة هذا الشاب ليس الا شقيقها وهذا ما أكدته رضوى في فيديو لها وعرّفت عليها متابعيها الذين تساءلوا حول هويته

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كانت هذه تفاصيل خبر رضوى الشربيني تهنّئ شاباً بعيد ميلاده والبعض يتوقع أنه حبيبها فما القصة؟- بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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