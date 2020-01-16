حسين الجسمي يوجه أغنية خاصة لروح السلطان قابوس..بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - عبر الفنان الإماراتي ​حسين الجسمي​ عن حزنه بعد رحيل ​السلطان قابوس بن سعيد​ بن تيمور سلطان عمان، على طريقته الخاصة حيث قدم أغنية تحكي الحزن على الراحل.

ونشر الجسمي الأغنية عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلق عليها بالتالي: "رحمك الله قابوسنا.. الله يصبركم أهلنا وأحبابنا في عمان.. شعر: صالح البريكي.. ألحان: حسين الجسمي".

وبدا الجسمي في الفيديو وهو يغني الأغنية ويستخدم البيانو في منزله، ولم يؤكد ما إذا سيسجل الأغنية بشكل رسمي.

يذكر ان السلطان قابوس توفي نهار السبت الماضي، وسط حزن عربي وعالمي، حيث قدم التعازي للشعب العماني قادة دول العالم.

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