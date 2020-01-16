وفاة والد دواين جونسون

ميرنا وليد - بيروت - عن عمر يناهز الـ76 عاماً توفي والد النجم العالمي ​دواين جونسون​ "ذا روك" المصارع العالمي ​روكي جونسون​.

وأكدت WWE رسمياً وفاة روكي من خلال بيان صحفي لها حيث اشارت فيه الى ان روكي جونسون توفي عن عمر يناهز 76 عاماً.

يذكر ان روكي جونسون ولد في كندا في عام 1944 وبدأ مسيرته في المصارعة في منتصف الستينيات من القرن الماضي وغير اسمه في نفس الوقت تقريباً من وايد دوغلس الى روكي جونسون.

الراحل خاض العديد من البطولات العالمية بما في ذلك التحالف الوطني للمصارعة، وكذلك واجه العديد من أساطير اللعبة اثناء مسيرته.

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