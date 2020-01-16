كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عايدة رياض: عملنا بروفات قبل ما أضرب الزعيم في "اللعب مع الكبار".. ومحمد أمام قالي "ده تاريخ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عايدة رياض، فنانة أصبحت تريند علي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشهدها منذ سنوات عديدة مع الزعيم عادل امام في فيلم "اللعب مع الكبار" وتقوم بتصوير فيلم الموقف حاليا وكان للفجر الفني هذا الحوار معها:

ما هو دورك في العمل الجديد فيلم "الموقف"؟



دوري بنت بلد، أي عمل يثير إعجابي أوافق عليه.

ما هو اسم الشخصية؟



اسمي في الفيلم "شروق" والفيلم اسمه "الموقف".

هل جمعتك كواليس بالفنان الراحل طلعت زكريا والذي سيتم إهداء الفيلم له؟



لا لم تجمعني به أي كواليس، كنت أعلم أنه مشارك في العمل لكن لم تجمعني به أي كواليس بسبب وفاته خلال فترة التصوير.

ما الرسالة التي ستوجهيها للفنان سمير غانم ضيف الشرف في الفيلم؟



أقوله "بنحبك" و "وحشتنا" وأنا سعيدة جدا بالعمل في فيلم يشارك فيه سمير غانم بفنه الجميل ودمه الخفيف وهو إضافة كبيرة للفيلم وأقول له نورتنا نحن نتشرف بك وسعيدة بالعمل معك.

هل بدأت التصوير في "الفتوة"؟ وما هو دورك في العمل؟



سعيدة جدا بالعمل في هذا المسلسل وسعيدة للغاية بالعمل مع الفنان ياسر جلال وسعيدة بالأعمال الأخيرة التي قدمها وهو يستحق منذ فترة طويلة أنه يحصل على أدوار البطولة، لا أريد حرق الشخصية بالحديث عنها، لكني شخصية شريرة جدا وهذا دور صعب للغاية علي.

هل تشعرين بالخوف من ردود أفعال الجمهور بسبب دور الشر؟



لا بل بالعكس الجمهور يحب أدوار الشر جدا، وأنا أريد تغيير جلدي بتقديم أدوار الشر.

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حدثينا على المشهد بينك وبين الفنان عادل إمام والذي انتشر بقوة على السوشيال ميديا؟



هذا مشهد تاريخي، وأنا كنت فخورة وسعيدة بالعمل مع الاستاذ عادل إمام وكنت أسعد إنسانة بالعمل معه.

في العام الماضي عندما شاركت في مسلسل "هوجان" مع محمد إمام نجل الفنان عادل إمام، كان هناك موقف طريف معه وقال لي عن والده "دا تاريخ"، أنا سعيدة أنني قدمت عملا مع الفنان عادل إمام وهو ساعدني كثيرا بالعمل معه في هذا الفيلم وهو إنسان يحب شغله وزملائه وهو تاريخ للسينما العربية والعالمية أيضا.

حدثينا عن كواليس هذا المشهد؟



أولا المشهد كان في فيلم "اللعب مع الكبار" من تأليف الاستاذ الكبير وحيد حامد، القصة كانت رائعة والسيناريو والحوار، القصة كانت حقيقية من المجتمع وحدثت بالفعل.

عندما قرأت الورق الخاص بالفعل تمسكت بالعمل فيه بقوة.

كيف ضربت الفنان عادل في هذا المشهد؟



قدمنا بروفات على هذا المشهد، وهو كان يكسر خوفي لأنني كنت خائفة من وقوع الضرب بيننا وهو كان قادر على احتواء أي ممثل جديد أمامه.

ما هو العمل المقبل لك؟



فيلم الموقف ومسلسل الفتوة فقط.