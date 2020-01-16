نادين نجيم في خطوة عالمية جديدة مع هذا المصوّر الشهير

متابعة بتجـــــــــــرد: خضعت النجمة اللبنانية ​نادين نجيم​ منذ أيام لجلسة تصوير في لندن مع المصوّر العالميّ ماريانو فيفانكو، الذي يتعامل مع أهم النجمات العالميات من بينهن ريهانا، سيلينا غوميز، جيجي حديد، بيلا حديد، جينيفر لوبيز وأخريات.

وكانت نادين قد أشارت قبل عدة أيام إلى أنها تستعد لجلسة تصوير رائعة، وهو أثار من حماس جمهورها لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الجلسة والإطلالة التي ستعتمدها فيها.

نادين تستعد في الأيام المقبلة لتصوير مسلسل “عشرين عشرين” الذي سوف يعرض في رمضان المقبل، وهي نشرت فيديو كشفت فيه عن اللوك الذي سوف تطل فيه في هذا العمل الذي تتقاسم بطولته مع الممثل قصي خولي.

يشار إلى أن “عشرين عشرين” هو المسلسل الثاني الذي يجمع بين نادين نجيم وقصي خولي، بعد النجاح الكبير الذي حققاه العام الماضي في مسلسل “خمسة ونص”، والعمل من إنتاج “الصباح للإعلام”، تأليف وسيناريو وحوار نادين جابر وإخراج فيليب اسمر الذي تولى أيضاً إخراج مسلسل “خمسة ونص”.