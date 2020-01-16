هكذا احتفلت درة بعيد ميلادها.. شاهدوا الصور

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت النجمة التونسية درة مجموعةً من الصور على حسابها على إنستغرام. وهي صور من حفل عيد ميلادها الأربعين، الذي حضره عددٌ كبيرٌ من نجوم مصر والوطن العربي. وشكرتهم، من خلال منشورها، على تواجدهم معها في هذا اليوم. وكما عبرت عن امتنانه على مقدار الحب والدفء الذي منحه وجودهم. كما حرصت على توجيه الشكر لمتابعيها على أمنياتهم لها بعيد ميلاد سعيد.

ظهرت درة في عيد ميلادها أنيقةً كعادتها، بفستانٍ قصير من القماش اللامع باللون الذهبي، الذي تميز بتصميمه بكتفٍ وكمٍ واحدٍ طويل. ونسّقت معه حذاءً أبيض برقبةٍ طويلةٍ قليلاً. واستكملت أناقتها بمجموعةٍ من الأكسسوارات التي اختارتها بعناية. وكان أبرزها، التاج الذهبي الذي زينت به شعرها.

وتواجد في الحفل عددٌ كبيرٌ من النجوم، من بينهم النجمة المصرية يسرا، بشرى، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، ريهام عبد الغفور، تامر هجرس، خالد الصاوي، سلوى محمد علي، وخالد سليم. وغيرهم الكثير من الفنانين، والأصدقاء المقربين لدرة من خارج الوسط الفني.

وعلّق العديد من النجوم على الصور التي نشرتها درة على إنستغرام، من بينهم الفنانة شيرين رضا، التي هنأتها بعيد ميلادها. والمنتج المصري هشام جمال، ومصمم الأزياء زهير مراد.

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أيضاً تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، عدداً من الفيديوهات، التي نشرتها الفنانة بشرى، على حسابها على إنستغرام لحفل عيد الميلاد.

وظهرت درة فيها وهي ترقص مع أصدقائها على أنغام عددٍ من الأغنيات الشهيرة، كما ظهر في أحدها قالب الكيك الملون الذي حمل رسم فستان، في إشارةٍ إلى حب درة الشديد للفساتين.

وتعيش درة حالةً من النشاط الفني. إذ يُعرض لها حالياً فيلم “يوم وليلة”، الذي يشاركها بطولته كل من خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، وخالد سرحان. وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم. وشارك الفيلم في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في المغرب. وحصل الفنان أحمد الفيشاوي على جائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم. كما عُرض الفيلم ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان مالمو السينمائي.

وشاركت درة مؤخراً في بطولة مسلسل “بلا دليل”، مع خالد سليم ونيقولا معوض، الذي تدور أحداثه في إطار درامي تشويقي.