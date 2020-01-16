إرسال واستقبال الأموال عبر تويتر؟

متابعة بتجــــــــــرد: قبل أكثر من 10 سنوات، لم يكن للعملات الرقمية وجود. ومع ازدياد حاجتنا إلى الإنترنت في حياتنا اليومية، خصوصاً في الشراء والبيع، بعد انتشار التجارة الإلكترونية، أصبح ضرورياً وجود عملاتٍ رقمية تناسب هذا التطوّر الكبير. من هنا، ظهرت “بيتكوين” أشهر عملة رقمية في التاريخ.

بعد بيتكوين، ظهرت عملات رقمية أخرى، ربما تعتبر “ليبرا” أحدثها. وهي ظهرت العام الماضي، لتكون العملة الرقمية الصادرة عن شركة فيسبوك، وبدعم من مؤسسات مالية وشركات اتصالات عالمية.

تويتر يسمح بإرسال واستقبال الأموال

اليوم، نحن أمام تطورٍ جديد في عالم العملات الرقمية، خصوصاً بيتكوين. إذ أعلن تويتر، عزمه على إطلاق ميزة إرسال واستقبال الأموال على منصَّته قريباً.

الميزة تسمح للمستخدمين إرسال الأموال لبعضهم البعض من تغريداتهم، بالتعاون مع شركة “سكوير” المتخصصة في تقديم الخدمات المالية. ويتركز نشاط الشركة، في الخدمات التجارية، وخدمات الدفع باستخدام الهواتف الذكية.

محاولة لتعزيز تواجد بيتكوين

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بعض خبراء العملات الرقمية يعتقدون أن الخطوة التي اتخذها تويتر، تأتي دعماً لعملة بيتكوين، التي شهدت العديد من التقلّبات القوية، خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويصل سعر العملة الواحدة من بيتكوين نحو 8.6 ألف دولار، وشهدت صعوداً كبيراً قبل أكثر من 3 سنوات وصل إلى 20 ألف دولاراً للعملة الواحدة.

متى تفعّل خدمة إرسال الأموال؟

أكد مؤسس موقع التغريدات الشهير جاك دورسي، أن “عملة بيتكوين ستكون عملة الإنترنت الأولى يوماً ما قريباً. وسندمج مدفوعات العملة المشفرة عبر الإنترنت”. وعبَّر عن آماله في انتشار بيتكون في قارة أفريقيا.

يذكر أن موقع تويتر، يجري منذ شهورٍ عدّة إصلاحات لنظامه، بعد الكثير من الانتقادات التي وُجهت إليه بسبب انتشار الأخبار الكاذبة، والحسابات الوهمية التي تبُث الكراهية.

وفي نوفمبر الماضي، نشر حساب تويتر الخاص بالشرق الأوسط عدّة مقاطع مصوّرة باللغة العربية، تهدف لرفع مستوى وعي الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. وتتحدث عن كيفية الإبلاغ عن السلوكيات المزعجة.