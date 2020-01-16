شاهيناز تؤكّد احترامها الموسيقار حلمي بكر

القاهرة ـ سعيد البحيري
قالت المطربة شاهيناز، إن "الموسيقار حلمى بكر آراؤه متناقضة جدًا، حيث أشاد بصوتي أثناء مشاركتى في مسابقة ستار ميكر، وبعد المسابقة قال عليا كلام كتير مش كويس".وأضافت خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس، المذاع على قناة النهار، أنها غير مهتمة بما يقوله، ولكنها متعجبة من تغيير المواقف، وفي النهاية تكن له كل احترام كموسيقار كبير.
أفادت شاهيناز، إن قرارها بارتداء الحجاب كان نابعا منها شخصيا، وأيضًا قرار خلع الحجاب قرارها ولم يغصبها أحد على ارتدائه أو خلعه.وأضافت، أن ارتداء الحجاب أو خلعه ليس له علاقة بالفن وزوجى ملحن ولم يجبرنى على شيء، وكذلك العائلة. وتابعت شاهيناز: أن هناك العديد من الأصدقاء والأقارب الذين تخلو عنها عندما ذهبت عنها الاضواء، والآن يحاولون التقرب منها لكنها تعلمت الدرس جيدًا.
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