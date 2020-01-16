أصالة نصري توجه رسالة مؤثرة على "إنستغرام"بعد انفصالها

يبدو أن الحزن لم يفارق الفنانة السورية أصالة نصري، منذ إعلان طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان، قبل نحو أسبوع، فرغم كلمات أغنيتها الجديدة "شامخ" التي توحي بالصمود أمام الصدمات، إلا أن طريقتها وأسلوبها مؤخرا بين عكس ذلك فتحولت الفنانة المعروفة بالمرح والابتسامة لشخصية حزينة وعصبية وهو ما ظهر في آخر لقاءاتها الصحفية.

وكتبت أصالة عبر حسابها بإنستغرام تقول: "حين يصل الألم صميم الروح ويعبث بها، والذهول يغلف القلب بورق رقيق من حديد لم تصقل أطرافه، وحين يغسلنا الدمع تارة وتارة أخرى كالزجاج يسكن العين ولا ينكسر". وأضافت النجمة السورية في منشور يغلب عليه الحزن: "حين لا يصبح للعتاب معنى، وحين ندخل النفق الذي لا نرى نهاية له، هنا ورغم الألم غصبا عنا نختار، فإن تمسكت الروح بالألم وصممت، القلب المحب لا ينبض ولا يبقى إن لم يكن شامخا".

ثم ختمت أصالة منشورها بالترويج لأغنيتها "شامخ" التي يبدو أنها لم تأخذ منها سوى اسمها أما صفة الصمود فلم تتحملها أنوثة أصالة. وفاجأت أصالة نصري جمهورها قبل أسبوع وأعلنت خبر انفصالها نهائيا عن زوجها بعد تكهنات تشير إلى ذلك طوال فترة طويلة مضت.

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وكتبت أصالة عبر حسابها على إنستغرام: "صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنى على الجميع عدم الدخول في التفاصيل، حرصا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يثنيني هم على إتمام عملي بالشكل المشرف، ولطالما قلوبكم الطيبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جدا، سأبقى دائما أصالة المخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كل جهدي بأن يوازي طموحكم بي، هذا قدر من رب العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".

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وبعد أيام من الانفصال طرحت أصالة، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "شامخ" التي تقول كلماتها: "حروف الصمت مكسورة فصدري صوت يجرحني.. بصرخة ما وصلت سمعي.. ولا حتى درت عنى.. تكسر في عيوني الدمع.. بعد ما جمده عزى.. وصارت عزتي لنفسي.. هي أكثر ما يكسرني.. ولو شامخ وأنا شامخ.. أحس الضعف في همسي.. وأنا أدارى وأنا داري.. كثير الصبر يقهرني.. جروح وجارحي مسموح.. لا أشره ولا أحكي.. وإلا منى سمعت الجرح.. إذا بشكي يعاتبني.. ولو شامخ وأنا شامخ.. أحس الضعف في همسي.. وأنا أداري وأنا داري.. كثير الصبر يقهرني.. وأنا مقدر عليه ادعى.. على غيره أنا بدعي.. وأنا حسبي على غيره.. ولو ما كان ظالمني.. ولو شامخ وأنا شامخ.. أحس الضعف في همسي.. وأنا أداري وأنا داري.. كثير الصبر يقهرني". وهي الأغنية التي اعتبرها البعض ردا على قرار الطلاق من زوجها، ومحاولة من الفنانة إظهار نفسها بالقوة والشموخ وهو ما أظهرت الأيام والمواقف عكسه.



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