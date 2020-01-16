شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى أمام ياسر جلال رمضان المقبل بسبب "الفتوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد النجم أحمد صلاح حسنى على المشاركة فى بطولة مسلسل "الفتوة" بطولة النجم ياسر جلال، المقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضانى المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، حيث يقدم حسنى شخصية الشرير ضمن أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه قبل 100 عام من الآن.

ويواصل فريق العمل تصوير المسلسل، حيث انتهى المخرج حسين المنباوى من تصوير الأسبوع الأول من المسلسل، وصور فى الديكور الاساسى للعمل الذى تم بناؤه في مدينة الإنتاج الإعلامي، ويستمر التصوير هناك حتى شهر فبراير.

وفى سياق آخر، يخوض أحمد صلاح حسنى أولى بطولاته المطلقة بمسلسل "ختم النمر" المقرر عرضه بداءا من يوم السبت المقبل على شاشة الحياة، ويشارك فى بطولته كل من نسرين طافش، اسلام جمال، ميرهان حسين، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدى الشامى، وفاء سالم، عفاف شعيب، كريم العمرى، حسنة، وآخرين، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، وينتكمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة .

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مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، رياض الخولى، مى عمر، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مهار نصار، صفوة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.

يذكر أن مسلسل "ختم النمر" يعد البطولة الأولى لـ أحمد صلاح حسنى فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم العديد من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية، آخرهم مسلسل "حكايتى" مع الفنانة ياسمين صبرى العام الماضى، ويشارك فى بطولة مسلسل "ختم النمر" كل من عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة.