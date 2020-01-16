شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرضه بـ 3 أشهر.. شاهد أول تريلر من الموسم الرابع لـ مسلسل Fargo والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة FX عن أول تريلر للموسم الرابع من مسلسل Fargo، الذى سيعود إلى شاشة التليفزيون في 19 أبريل المقبل، وسيتكون من 10 حلقات متتالية، ومن المقرر أن تعرض حلقتين متتاليتين من الموسم الجديد، وكانت قد عرض الموسم الثالث من مسلسل Fargo، عام 2017، وذلك وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

ومسلسل "Fargo" من بطولة جاك هوستون، وجاسون شوارتزمان، وبن ويشاو، وجيسي باكلي، وسلفاتور إسبوزيتو، وأندرو بيرد، وجيريمي هاريس، وجايتانو برون، وأنجي وايت، وفرانشيسكو أكوارولي، وإيميري كراشفيلد، وأمبير ميدثندر.

ويدور الموسم الرابع من مسلسل "Fargo" في عام 1950 بـ مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، حول الهجرة والأشياء التي من الممكن أن يقوم بها الأشخاص من اجل الحصول المال، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

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وكانت قد انضمت الممثلة الأمريكية أوزو أدوبا إلى الموسم الرابع من مسلسل "Fargo"، حسبما أكد التقرير الذى نشرعلى موقع "Variety"، وانضمت أدوبا إلى الممثل كريس روك، والذي سيقود الموسم القادم من سلسلة FXالمشهورة، ولم تكشف الشبكة عن دورها بعد.

كما أعلنت شبكة FX عن بدء العمل على مسلسل مشتق لـ رواية ستيفن كينج، Carrie، ولكن لم يتم الاتفاق على مخرج العمل أو أي من أبطاله أو مؤلف المسلسل إلى الآن، ولكن تم التأكيد على العمل على الرواية، يأتي مشروع شبكة FX بعد ستة أعوام من طرح الفيلم الثانى من نفس الرواية، والذى حمل نفس الاسم Carrie، ولعبت دور البطولة كلو جريس موريتز، الشخصية الرئيسية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline ".

ولعبت بولدارك جابرييلا وايلد في دور سو سنيل، وكتب المؤلف روبرتو أجيري ساكاسا سيناريو العمل، وأخرجه كيمبرلي بيرس، اما عن النسخة الأولى من الرواية، كان فيلم سينمائى، من إخراج برايان دي بالما، وسيناريو لورنس دي كوهين، قام ببطولته سيسي سبيسك في دور كاري وايت وضم أيضًا بايبر لوري، وإيمي إيرفينج، ونانسي ألين، وويليام كات، وبي جيه سولس، وبيتي باكلي، وجون ترافولتا في دعم الأدوار، وطرح عام 1999، كما تم إنتاج فيلم تلفزيوني يستند إلى رواية Carrie، وكذلك فيلم برودواي موسيقي قصير المدة من نفس الرواية في عام 1988.