كارمن سليمان بفستان رقيق في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة كارمن سليمان، عبر حسابها بموقع إنستجرام، جلسة تصوير جديدة خضعت لها. وظهرت كارمن سليمان في الصور بإطلالة جذابة نالت إعجاب متابعيها. واحتفلت كارمن سليمان، قبل يومين، بعيد ميلادها ابنها زين، يُذكر أن كارمن سليمان تزوجت من الملحن مصطفى جاد في عام 2017، وأنجبت ابنها زين.

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