دنيا سمير غانم تهنئ مخرج "نيللي وشريهان" بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها رفقة المخرج أحمد الجندي. وكتبت دنيا سمير غانم: " عيد ميلاد سعيد لهذا المخرج الأول والوحيد أحمد الجندي". واحتفل المخرج أحمد الجندي بعيد ميلاده الأربعين، أمس الأربعاء، إذ أنه من مواليد 15 يناير 1980، وتعاون مع دنيا سمير غانم في عدد من الأعمال منها "الكبير ونيللي وشريهان".

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