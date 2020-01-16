خالد سليم يستعد لطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد في 2020

يستعد النجم خالد سليم لطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد، والتي تحمل أسم يا جميل، وهي من كلمات خالد فرناس، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد مجدي. ومن المقرر طرح أغنية يا جميل خلال الأيام القليلة المقبلة، على هيئة فيديو كليب.

يذكر أن النجم خالد سليم طرح سابقًا ألبوم بعنوان أستاذ الهوى، ويضم الألبوم عل 10 أغنيات، من بينهم: حبيت حياتي، سيد سيدي، واخد قلبي مني، أطمن، عايزك ترجع، بنسي الهموم، الأمل الاخير، ليالي سهران، كما حقق الألبوم نجاحًا كبيرًا منذ طرحه بالأسواق، وعبر المتاجر الإلكترونية. Advertisements

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