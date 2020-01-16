طرح الفنان موسى أحدث كليباته، بعنوان جبلين ثلج، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب جبلين ثلج، من إخراج محمد سعيد عبد الواحد، والأغنية Advertisements من كلمات حسام طنطاوي، وألحان معتز أمين، وتوزيع مانسي. من كلمات حسام طنطاوي، وألحان معتز أمين، وتوزيع مانسي. يذكر أن الفنان موسى طرح مؤخرًا كليب بعنوان الحلوة، وهو من إخراج محمد القاضي، والأغنية من كلمات وألحان عزيز شافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، كما كسر الكليب حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. موسى يطرح كليب جبلين ثلج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.