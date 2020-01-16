مي العيدان تسخر من فستان سيرين عبد النور: “متاكده مو شاريته من لانجري”!

كتب امير فتحي في الخميس 16 يناير 2020 06:53 صباحاً - تواجدت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور أمس ضمن حضور حفل إطلاق منصة شاهد.نت في شكلها الجديد، وظهرت عبد النور ‏خلال الحفل بفستان أسود ذو تصميم بسيط وصدر مكشوف.‏

وقد نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورة لـ سيرين عبد النور من الحفل عبر حسابها على انستغرام وكتبت مهاجمة سيرين عبد النور: ‏‏ “سيرين عبد النور شو هالفستان شو ظل ما طلع للحين، الفستان متأكدة مو شاريته من لانجيري”.‏

غير ان متابعي مي العيدان دافعوا عن سيرين عبد النور معتبرين ان ذلك حرية شخصية وان الاطلالة كانت رائعة حيث كتب احدهم أنتي هاي مهمتج شكو احد ينشر تحجين هذا شغلج بس استمري عساس الناس حتموت من وره كلامج” فيما قالت اخرى “ميوش بس ترئ حلوة وهما هذا لبسهم الطبيعي حتئ بحياتهم العام”.