عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في الكويت 13 فبراير

الخميس 16 يناير 2020

يحيى الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا فى الكويت 13 فبراير المقبل ضمن فعاليات معرض الكويت الدولى، وذلك بعد عدة حفلات ناجحة فى المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وحفل الميدل بيست.



كان النجم عمرو دياب قد أعلن خلال حفله الأخير فى جدة صدور أحدث ألبوماته خلال شهر يناير الجارى، والذى قد طرح منه أغنيات على فترات مختلفة " أنا غير، بحبه، أول يوم فى البعد، قدام مرايتها، يوم تلات، يا ساحر، تحيرك".

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يأتى حفل عمرو دياب عقب إحيائه حفل رأس السنة، فى خليج سوما باى، بمدينة سفاجا، فى الغردقة، ضمن الاحتفالات بالعام الجديد 2020، وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور بينهم عدد من الفنانين منهم الفنانة نيللى كريم والفنانة بشرى، إضافة إلى الفنانة دينا الشربينى.

وفاجأ الهضبة جمهور الحفل بغناء عدد من أغنياته الجديدة، منها أغنية "سهران" الذى غناها لأول مرة، وهى من ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الأسابيع المقبلة وتعد هى الأغنية الـ6 من الألبوم بعدما قام بطرح 5 أغان منه الفترة الماضية، كما أطرب الجمهور بعدد من الأغنيات القديمة والحديثة له والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ويعد الحفل الأخير للفنان عمرو دياب فى جدة، هو الثالث له ضمن فعاليات موسم الرياض بعد أن أحيا من قبل حفلين على مسرح محمد عبده ومسرح أبو بكر سالم، وكان قد أحيا حفله الأول بموسم الرياض يوم 7 نوفمبر الماضى بمسرح محمد عبده وسط حضور جماهيرى غفير حيث كان حقق الحفل أعلى حضور جماهيرى لمطرب عربى خلال فعاليات الموسم.