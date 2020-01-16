شكرا لقرائتكم خبر عن دولارت وكوتشينة وقمار.. أبرز مشاهد ثالث مواسم مسلسل Ozark قبل عودته فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة نيتفلكس عن اول تريلر تشويقى للموسم الثالث من مسلسل Ozark، والذى من المقرر أن يطرح في 27 مارس المقبل، وسيتكون من 10 حلقات، وكالمعتاد ستطرح شبكة البث نيتفلكس المسلسل بأكمله، وونجح الموسم الثاني والأخير من المسلسل في حصد شعبية كبيرة من قبل المشاهدين، ووصل تقييمه لـ 8.3 عبر موقع IMDB الشهير.

وتدور أحداث المسلسل حول مارتى بيرد، الذى يجسد شخصيته جيسون بيتمان، وهو محاسب مالى ينقل عائلته من شيكاجو إلى منتجع صيفى فى أوزاركس، بصحبه زوجته "ويندي" وطفليهما، ويخوض مارتى الكثير من العقبات بعد الخطأ الذى حدث فى إحدى عمليات غسيل الأموال المتورط فيها.

مسلسل Ozrak من بطولة جيسون باتيمان، لورا ليني، جوليا جارنر، صوفيا هوبليتس، سكايلر جيرتنر، جيسون بتلر هارنر، بيتر مولان، ليزا إيمري، جوردانا سبيرو، كارسون هولمز، تشارلي طحان، كيفن جونسون، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

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وكانت قد أعلنت شبكة نيتفلكس عن تجديد مسلسل الشخصيات الخارقة Raising Dion للموسم الثاني، وكان تم عرض المسلسل، فى 4 أكتوبر من العام الماضى، وتم اعتباره أحد أفضل 10 مسلسلات على Netflix لعام 2019، سيبدأ إنتاج الموسم الثاني من مسلسل Raising Dion خلال العام الجارى 2020، لكن دون موعد محدد لذلك، الموسم الثانى من العمل 8 ساعات منقسمة إلى حلقات.

وتكون الموسم الأول من مسلسل "Raising Dion" من 9 حلقات تضم العديد من الأحداث الجاذبة بين الخيال العلمي والدراما، وتدور أحداث مسلسل Raising Dion حول أم تكتشف أن ابنها لديه قوى عظمى وتحاول بطرق عديدة معرفة كيفية تربيته بأمان، بينما يحاول الطفل أن يستخدم هذه القدرات والاستفادة منها .