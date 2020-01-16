رامى صبرى يهنئ والدته بعيد ميلادها على طريقته الخاصة

نشر المطرب رامي صبرى، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفديوهات والصور" انستجرام" صورة جديدة بصحبه والدته فى الصر لتهنئتها بعيد ميلادها . وعلق المطرب رامى صبرى، على الصورة قائلا: "كل سنه وانتي طيبه يا أمي يا حبيبتي ".

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معها عدد كبير من جمهورة وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :

كل سنة وهي بخير وصحة وسعادة

كل سنة وهي بخير وصحة وسلامة وعافية وستر، الله يخليها لك ويطول بعمرها يارب.

كل سنه وحضرتك طيب ربنا يخليهلك ياأرامي.

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من ناحية أخرى طرح رامى صبري فيديو كليب من ألبومه الجديد لأغنية "وبقابل ناس"، من كلمات أحمد على موسى، وألحان شادى حسن، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادى الباجورى

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