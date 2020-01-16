شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يسرى يشارك فى الجزأين الرابع والخامس من "حكايات بنات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان محمد يسرى إلى أسرة مسلسل " حكايات بنات"، ليشارك فى الجزأين الرابع والخامس، وقد بدأ تصويره أمس في مدينة 6 أكتوبر، حسبما أكد لـ"الخليج 365"، وعبر محمد يسرى عن سعادته بالمشاركة مع أسرة المسلسل فى هذا العمل، لكونه يضم عددا كبيرا من الممثلين المتميزين على حد قوله، ولفت إلى أنه يقدم ضمن أحداث العمل دور "معتز".

الجزء الرابع والخامس من مسلسل "حكايات بنات"، من إخراج مصطفى أبوسيف، ويشرف على الكتابة أحمد شوقي، تأليف نهال سماحة ماريان مجدي محمد عبد العزيز أحمد بدر كرام، ومن بطولة ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال، هو أحدث تعاون إنتاجي بين شركة سينرجى مع شركة تى فيجين للمنتج طارق الجناينى.

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من ناحية أخرى أعلن السيناريست محمد أمين راضى، عن انطلاق تصوير أول مشاهد الجزأين الرابع والخامس من مسلسل "حكايات بنات"، حيث كتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "توكلنا على الله..أول يوم تصوير.."حكايات بنات" من أول السطر"، والمسلسل يشرف على كتابته أحمد شوقي، تأليف نهال سماحة ماريان مجدي محمد عبد العزيز أحمد بدر كرام إخراج مصطفى أبو سيف، وإنتاج شركة سينرجى وأحمد عبد العاطى.

وعرض الجزء الأول من "حكايات بنات" عام 2012 وشارك فى بطولته حورية فرغلى ودينا الشربينى وصبا مبارك وريهام أيمن وكريم فهمى ورجاء الجداوى ومها أبو عوف وعمرو صالح وكتبه باهر دويدار وأخرجه حسين شوكت، أما الجزء الثانى والثالث فعرضا عام 2017 مع بعض التغيرات فى البطلات حيث شارك فى بطولتهما دينا الشربينى وصبا مبارك وانجى المقدم وندا موسى وأحمد العوضى وأحمد جمال سعيد وعمرو صالح وإخراج مصطفى أبو سيف.

يشار أن آخر أعمال محمد يسرى هو حكاية "ما تيجي يا مليجي" من الجزء الثالث لمسلسل "نصيبى وقسمتك" والتى عرضة على قناة ONE، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى وأحمد عبد العاطي وبطولة هدى المفتي، محمد الشرنوبي، ومحمود حجازي، ودنيا عبد العزيز، ونور عبد الغني.