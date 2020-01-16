بطولة الفيشاوي وياسمين رئيس.. أسماء جلال تنضم لفيلم الحارث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: تعاقدت شركة سكوب للإنتاج الفنى والسينمائي مع النجمة أسماء جلال، لتنضم لأسرة فيلم "الحارث"، إلى جانب الفنانين أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأضافت الشركة، في بيان لها، أن الفيلم يخرجه محمد نادر في أول أعماله الطويلة، موضحة أن الفيلم مليء بالإثارة والتشويق. جدير بالذكر أن أسماء جلال تلعب بطولة الجزأين الرابع والخامس من مسلسل حكايات بنات.

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