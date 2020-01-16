شيكو يكشف عن مفاجأة لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

فاجأ الفنان الشاب شيكو، جمهوره بعرض أحدث أعماله التليفزيونية "اللعبة" الذي يخوض بطولته مع هشام ماجد، عبر منصة "شاهد".

ونشر شيكو، بوسترًا للمسلسل يجمعه مع هشام ماجد عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "بسم الله توكلنا على الله.. مسلسل اللعبة نزل على شاهد.نت.. اتفرجوا وقولولنا إيه الأخبار".

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وحرص الفنان كريم فهمي، على تهنئته، قائلاً:"مبروك"، بينما هنأه الفنان حمدي الميرغني:" مبروك، ولعوا الدنيا".

مسلسل"اللعبة" تدور أحداثه في إطار من التحدي والمغامرات حول شابين تجمعهما صداقة قوية منذ الطفولة، يواجهان العديد من المشاكل في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته شيكو، هشام ماجد، مي كساب، نسرين أمين، أحمد فتحي، سامي مغاوري، محمد ثروت، وهو من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف فادي أبو السعود، ومن إخراج معتز التوني.