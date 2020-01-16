هيرثيك روشان: هذا هو أصعب فيلم قمت بتصويره في حياتي المهنية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2020 04:40 صباحاً - صرح نجم بوليوود هيرثيك روشان Hrithik Roshan عن أحد أصعب الأفلام التي قام بها في حياته المهنية، وذلك خلال محادثة أجراها مع الناقد السينمائي أنوباما شوبرا.



وفي التفاصيل، عندما سُئل هريثيك عن وقت واجه فيه صعوبة في لعب شخصية ما، أجاب بتأكيده السؤال واستشهد بفيلم Main Prem Ki Diwani Hoon بأنه الفيلم المعني الذي يعتبره الأكثر صعوبة لناحية التصوير في حياته المهنية.

النجم هيرثيك روشان

وقال روشان عن هذا الموضوع: " نعم، لقد فشلت فيه بشكل فظيع، كانت مشاهده تشمل أحاسيس متعددة سعيدة جدًّا، غزيرة جدًّا. لا تأتي بشكل طبيعي جدًّا بالنسبة لي. حتى لو حاولت بشدة، وهو ما فعلته ".



كما تحدث روشان في مقابلته الصحافية عن أهم نجاحاته، وانه قام مؤخرًا بعدد من الأفلام التي كان لها نصيب وافر من النجاح في شباك التذاكر.

فيلم روشان الأصعب في حياته المهنية

ومن المعروف أنّ روشان يُعتبر واحدًا من أكثر الممثلين شعبية في عام 2019، واستحق هذا اللقب، بعد أن لاقت كل أفلامه إشادة واستحسانًا من الجمهور، بالإضافة إلى تحقيقها إيرادات قوية في شباك التذاكر.



وكان روشان قد انضم إلى زوجته السابقة ومصممة الديكور الشهيرة سوزان خان Suzan Khan ، في عطلة ثلجية مع ابنيهما، حيث لا يزالان يتمتعان بعلاقة جيدة وودية، بالرغم من انفصالهما الذي حدث بعد قصة حب دامت 17 عامًا، وذلك في محكمة الأسرة بمدينة باندرا الهندية، بحضور العديد من وسائل الإعلام.