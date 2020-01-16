نعت الفنانة لطيفة بكلمات مؤثرة ذكرى رحيل الشاعر عبد الوهاب محمد على صفحتها الرسمية موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث قالت: "أنت كنت استاذي وسندي وكنت وستظل قدوتي والقيمة الأدبية والفنية التي احتضنتني منذ مجيئي الى مصر.. الغائب الحاضر.. أنت لم تمت بالنسبة ليسأظل دائمًا لطيفة التي طالما ساندتها وآمنت بها ونجحت بأحاسيسك".
كما قامت لطيفة بنشر صورة لها مع الراحل عبد الوهاب محمد أثناء تأديتها لأغنية ويظهر الشاعر عبد الوهاب محمد وهو متأثر بغناء لطيفة.
الجدير بالذكر إن لطيفة تستعد لطرح البومها الجديد والذي أتخذ عنوان " أقوى واحدة " وقد نشرت لطيفة فيديو منذ بضعة أيام لها أثناء كواليس تحضير أغاني الالبوم، تعاونت لطيفة في هذا الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين من بينهم الملحن وليد سعد، محمد رفاعي.
كما تم الكشف عن أبرز الأغاني وهم أقوى واحدة، بهرب من وجعي، أنت ياة وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة في ذكرى وفاة الشاعر عبد الوهاب: "محمد أنت قدوتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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