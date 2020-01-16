فيديو .. تعليق سما المصري على حادث اقتحام فيلا نانسي عجرم

نشرت الفنانة سما المصري فيديو عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وعلقت سما على حادث اقتحام فيلا الفنانة نانسي عجرم، قائلة: لو أنا مكان زوج نانسي عجرم، وأحد من اللصوص اقتحم بيتي وتهجم عليا أنا ومراتي وعيالي، أنا هقتله.

وأضافت سما، قائلة: الله اعلم

بالحادث، ولا نستطيع أن نحكم من فيديو مدته لا تزيد عن دقيقة، ويجب إلا نأخذ هذا الموضوع عن الاحتمالات، مؤكدة أن القضاء اللبناني، هو من يحكم في هذا القضية، وهو من سيكشف إذا كان زوج نانسي عجرم كان يدافع عن أهله، أو أنه قاتل متعمد.

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وأشارت إلى أن زوج الفنانة نانسي عجرم شخصية محترمة، وهي تحترمه بشدة، قائلة: نانسي وزوجها شخصيات لذيذة، ولا يمكن أن يكونوا قتلة، وحتي لو القصة أنه لديه فلوس مديونية، فهذا لا يعطيه الحق في التهجم على الفيلا والسرقة .. السرقة سرقة.

وأختتمت سما كلامها قائلة:نحن نتحدث عليه كمجرم .. فلا نتحدث عن جنسيته السورية .. فالسوريين أخوتنا بالعالم العربي .. فإذا واحد أخطئ أو طلع مجرم هذا ليس معناه أن الجميع مجرمين.