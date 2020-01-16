رامي جمال: شكرًا لكل حد ساعدني وصدق في موهبتي

شكر المطرب رامي جمال كل من أمن به وصدق في موهبته على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر صورة له وعلق عليها قائلًا: "شكرًا لكل حد صدق في موهبتي وشكرًا لكل حد ساعدني من يوم ما فكرت في المزيكا لحد انهاردة، شكرًا

لكل اصدقائي اللي بتساعدني علشان الألبوم والكليب يخرجوا بالشكل دة أنا مبنساش حد ساعدني وإن كان ليا عمر ربنا يقدرني على رد الحب بالحب".

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وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجمهور رامي

جمال مع رسالته فلقد حصل المنشور على أكثر من 26 ألف إعجاب والكثير من التعليقات التي جاءت إيجابية فكان أغلب التعليقات دعوات وأمنيات لرامي.

الجدير بالذكر إن رامي جمال قام بالتلحين لكبار النجوم من بينهم محمد حماقي، تامر حسني وغيرهم الكثير كما قام بتلحين وغناء العديد من الأغاني الخاصة به وكان أحدثهم ألبوم ليالينا في 2018