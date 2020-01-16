شاهد .. زينة برفقة شقيقتها وحماقي في كازابلانكا

نشرت ياسمين رضا، شقيقة الفنانة زينة، صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ياسمين برفقة زينة والفنان محمد حماقي، ومدير الأعمال حمدي بدر وذلك أثناء تواجدهم

في مدينة الدار البيضاء، كزابلانكا، بدولة المغرب.

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يشار إلى أن الفنانة زينة تشارك في بطولة فيلم التاريخ السري لكوثر، والمقرر عرضه قريبًا بجميع دور العرض، وهو من تأليف وإخراج محمد

أمين، وبطولة كل من ليلى علوي، عبدالرحيم حسن، فراس سعيد، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل.

يذكر أن النجم محمد حماقي طرح مؤخرًا كليب بعنوان تعرف بحبك ليه، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان تامر علي، وتوزيع تميم، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.