20 فبراير.. ملتقى الفراعنة الدولي للفنون التشكيلية والإبداعية

تبدأ فعاليات ملتقى الفراعنة الدولي للفنون التشكيلية والإبداعية يوم الخميس الموافق 20 من شهر فبراير المقبل بجاليري الإعلاميين للفنون وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً. أعلن الملتقى عن قائمة ضيوف الشرف الخاصة به وهم من عدة دول عربية فمن مصر Advertisements الدكتور محمد العلاوي، الدكتورة منى زيدان، طلعت عبد العزيز وغيرهم ومن الدكتور محمد العلاوي، الدكتورة منى زيدان، طلعت عبد العزيز وغيرهم ومن السعودية الفنان عصام عسيري ومحمد الرياني بالأضافة للكاتب الصحفي خليل النماذي كذلك الكثير من الفنانين التشكيلين من لبنان والأردن والكويت. يشار أن ملتقى الفراعنة الدولي للفنون التشكيلية والإبداعية تقام بالتعاون مع جمعية ابدع ابتكر الدولية والاتحاد النوعي للإعلاميين.

الجدير بالذكر إن الدورة الثانية من الملتقي الدولي للفنون التشكيلية والإبداعية أقيم في شهر يوليو الماضي وأفتتحته الفنانة ياسمين الخطيب، وحضره عدد من الفنانين من أبرزهم الدكتور ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.

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