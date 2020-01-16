تبدأ فعاليات الملتقى المصري للتحريك يوم الثلاثاء 21 من شهر يناير الجاري في مركز سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا ومن الساعة الخامسة وحتى الثامنة مساءً.
ينقسم برنامج الملتقى لفقرتين الأولى وهي من العاشرة وحتىالواحدة ظهرًا وتبدأ بكلمة من رئيس الملتقى الدكتورة حنان سمير ومنسق الملتقى الدكتورة نيفين كساب، كما سيتم إستضافة أهم مخرجي الرسوم المتحركة وذلك للحديث عن أهم إنتاجاتهم وعن مستقبل إنتاج الرسوم المتحركة.
أما الفقرة الثانية والتى ستبدأ في الخامسة مساءً فستبدأ عن إنشاء قسم الرسوم المتحركة في المعهد العالي للسينما ومن ثم عرض السيرة الذاتية لأهم فنانين الرسوم المتحركة ومن بينهم الدكتور إبراهيم ذكي، الفنان طارق رشاد، الدكتورة سهام عبد المنعم.
الجدير بالذكر إن هذه الدورة هي النسخة الثانية من الملتقي المصري للرسوم المتحركة.
كانت هذه تفاصيل خبر 21 يناير.. بدء فعاليات الملتقى المصري للتحريك بدار الأوبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.