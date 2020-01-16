21 يناير.. بدء فعاليات الملتقى المصري للتحريك بدار الأوبرا

تبدأ فعاليات الملتقى المصري للتحريك يوم الثلاثاء 21 من شهر يناير الجاري في مركز سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا ومن الساعة الخامسة وحتى الثامنة مساءً.

ينقسم برنامج الملتقى لفقرتين الأولى وهي من العاشرة وحتى

الواحدة ظهرًا وتبدأ بكلمة من رئيس الملتقى الدكتورة حنان سمير ومنسق الملتقى الدكتورة نيفين كساب، كما سيتم إستضافة أهم مخرجي الرسوم المتحركة وذلك للحديث عن أهم إنتاجاتهم وعن مستقبل إنتاج الرسوم المتحركة.

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أما الفقرة الثانية والتى ستبدأ في الخامسة مساءً فستبدأ عن إنشاء قسم الرسوم المتحركة في المعهد العالي للسينما ومن ثم عرض السيرة الذاتية لأهم فنانين الرسوم المتحركة ومن بينهم الدكتور إبراهيم ذكي، الفنان طارق رشاد، الدكتورة سهام عبد المنعم.

الجدير بالذكر إن هذه الدورة هي النسخة الثانية من الملتقي المصري للرسوم المتحركة.