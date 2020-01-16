كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تيم حسن يجسد شخصية "مناضل" فلسطيني وهكذا علق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفنان السوري تيم حسن، عن تجسيده شخصية المناضل الفلسطيني أبو حسن سلامة، ليؤكد بذلك الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا في هذا الشأن، وتعود الشخصية الفلسطينية التي يجسدها الفنان السوري إلى فترة السبعينيات والمسلسل سيحمل اسم "الأمير الأحمر" وهم من إنتاج شركة "صباح إخوان" لصاحبها المنتج اللبناني صادق الصباح.



وأعرب تيم حسن عن سعادته بتقديمه شخصية سيرة ذاتية للمرة الثالثة في مشواره الفني بعد مسلسلي نزار قباني والملك فاروق، مشيرًا إلى أن المسلسل يكتبه حسن سامي يوسف ويخرجه سامر البرقاوي، فيما تعرضه Mbc عبر تطبيق شاهد.



وكتب تيم حسن، تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلًا: "الأَمــــيـر الأَحـــمـر، سعيد لأني سأُقدم شخصية القيـادي البارز أبو حسن سلامة، سيرة ذاتية هي الثالثة لي بعد مسلسلي نزار قباني والملك فاروق".



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وأضاف الفنان السوري قائلًا: "الأمير الأحمر، مسلسل للمنتج الكبير صادق الصباح، يكتبه الأستاذ حسن سامي يوسف ومن إخراج الشريك سامر البـرقـاوي، شاهد mbc".