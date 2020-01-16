القاهرة - لايف ستايل
كشفت زوجة القتيل محمد الموسى، عن تفاصيل الليلة الأخيرة فى حياة زوجها قبل أن يشرع فى الذهاب إلى فيلا نانسى عجرم ليلا ويلقى مصرعه على يد زوجها الدكتور فادى الهاشم. وقالت زوجة محمد الموسى، فى لقاء تلفزيوني، إن زوجها كان يرتدى فى الليلة الأخيرة ملابس سوداء وبنطلونا أسود، وقال لى إنه ذاهب من أجل الحصول على حقه من أحد الأشخاص الذين سلبوه منه.
وأوضحت زوجة محمد الموسى "زوجى كان كريما للغاية ولا يعانى من أى ضائقة مالية، وكان فى الفترة الأخيرة بعد إقالته من إحدى شركات البترول انتقل إلى عدد من الأعمال الأخرى، إلى أن استقر بمنزل نانسى عجرم". وأشارت زوجة القتيل قائلة "كان مصاريف منزلنا تبلغ 150 دولارا وكانت بالنسبة لنا كافية للغاية".
قد يهمك أيضا:
نانسي عجرم تخرج عن صمتها بعد تعرضها وعائلتها لعملية سطو مسلح
زوج نانسي عجرم "منهار" بالمستشفى بعد قتل اللص
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف أسرار الليلة الأخيرة في حياة زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.