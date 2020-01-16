أحدث ظهور لـ "طليقة علي ربيع" بدون مكياج وبفستان أحمر

حرصت ندى محمود، طليقة نجم "مسرح مصر"، علي ربيع، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، بصورة جديدة. ظهرت طليقة علي ربيع في الصورة بإطلالة عادية، حيث ارتدت فستانا أحمر طويلا وذا أكمام متوسطة الطول، واتسم الفستان بأنه لا يحمل أى نقوشات كما كشف عن قوامها الرشيق، ولم تتكلف فى ارتداء إكسسوارات لكنها اعتمدت على البساطة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت طليقة علي ربيع على جمالها الطبيعى ولا تستخدم مستحضرات التجميل، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها.

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