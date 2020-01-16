شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال: "أنا مبنساش حد ساعدنى.. ربنا يقدرنى على رد الحب بالحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الفنان رامى جمال، بالشكر إلى جمهوره وكل من أمن بموهبة ووقف بجانبه حتى الانتهاء من ألبومه، قائلاً: "شكرا لكل حد صدق فى موهبتى شكرا لكل حد ساعدنى من يوم ما فكرت فى المزيكا لحد النهارده.. شكرا لكل أصدقائى اللى بتساعدنى علشان الألبوم والكليب يخرجوا بالشكل ده أنا مبنساش حد ساعدنى، وإن كان ليا عمر ربنا يقدرنى على رد الحب بالحب".



رامى جمال ويستعد المطرب رامى جمال لطرح ألبومه الجديد ويشمل عدد من الأغانى يتعاون فيها مع عدد من الشعراء منهم أيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومحمد عاطف، وأحمد المالكى، وشادى نور، ومصطفى حسن، ومحمد ابو نعمه، ورقيه عبد العزيز، وأحمد عرفان، وأحمد تبارك، وطارق فيصل أما الملحنين فهم مدين، وياسر نور، وبلال سرور ومحمد أنيس، وغريب وشريف بدر، وعدد من أغانى ألحان رامى جمال، والموزعين توما، وأحمد إبراهيم، وتميم، وكريم عبد الوهاب، وشريف مكاوي، وسام عبد المنعم، وأحمد المغربي، ووسام، ونادر حمدى.

وكانت آخر ألبومات رامى جمال، بعنوان "ليالينا"، والذى ضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا، من ضمنها: "بحاول أنساكى" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" وغيرها، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم: أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدى، وتميم.

وكان آخر ظهور للنجم رامى جمال مع النجم تامر حسني فى حفله الغنائي الضخم، حيث أشعلا الحفل بأجمل أغانيهم وسط عشاقهم ومحبيهم تحت شعار كامل العدد بمركز المنارة والذي نفذت كل التذاكر المطروحة له رغم صعوبة توقيت الامتحانات وبروده الطقس، وذلك فى ديسمبر من العام الماضى، حيث قدم عدد من أغانيه الشهيرة وظل الجمهور يحيه ويشجعه تعبيراً منهم على محبتهم له ومساندته في محنته الأخيرة.