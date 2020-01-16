شاهد.. جوهرة في وصلة رقص على انغام “سالمونيلا”

كتب امير فتحي في الخميس 16 يناير 2020 02:57 صباحاً - نشرت الراقصة جوهرة مقطع فيديو جديد قدمت من خلاله وصلة رقص جديدة وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وظهرت جوهرة في الفيديو من داخل منزلها وهي ترقص على انغام اغنية “سالمونيلا” للمغني المصري الشاب تميم يونس والتي كانت اثارت الجدل منذ اسابيع قليلة.
وعبرت جوهرة عن اعجابها بالاغنية من خلال التعليق على الفيديو قائلة: “لا استطيع التوقف عن الاعجاب بالناس الذين يقدمون هذا النوع من الفن الجميل”.
يذكر ان الأغنية تتحدث، التي يشارك فيها المغني المصري محمود العسيلي، عن تعامل شاب مع حالة الرفض التي قد يواجهها من قبل فتاة، والأسلوب الذي سيتصرف وفقه في حال رفضته بالفعل.
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