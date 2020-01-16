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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حرصت الفنانة المصرية نيللي كريم، على طمأنة متابعيها على صحتها، بعد خضوعها لجراحة مؤخرًا لاستئصال ورم من الوجه.
نيللي كريم، قالت خلال مداخلة هاتفية لها مع فضائية dmc، في احتفالية القناة بعيد ميلادها الثالث: “الحمد لله أنا كنت تعبانة وعملت العملية وأنا دلوقتي بخير وبحضر لمسلسل لرمضان المقبل”.
وأضافت، المسلسل يسمى النصابين كإسم أولي، وهو من إخراج كاملة أبو ذكري، والتي عملت معها أنجح أعمالي، “سجن النسا، زاد، وفيلم واحد صفر، وفيلم يوم للستات”، وهذا يعتبر العمل الخامس لي معها، مؤكدة أن المسلسل هذا العام يختلف عن كل أعمالها وهو يعتبر تغير لجلدها هي وكل طاقم العمل.
وتابعت، أن أول مسلسل عرض لها على dmc كان مسلسل “الأعلى سعرًا” والذي حقق نسبة نجاح كبيرة جدًا.
يذكر أن الفنانة نيللي كريم، كانت قد خضعت لجراحة دقيقة في الوجه بأمريكا، وكشفت عن تفاصيلها مؤكدة أنها كانت صعبة وخطيرة، وكان من المحتمل أن تصاب بعد العملية بالشلل، أو تشفى إذا نجحت الجراحة.
وأضافت، أن الطبيب سألها بعد إفاقتها من التخدير إن كانت قادرة على الضحك، حيث أن ذلك يعتبر دليلا على نجاح العملية، فاطمأنت عندما تمكنت من الضحك.
نيللي كريم شاركت في فيلم “كازابلانكا”، مؤخرًا إلى جانب كل من الفنان كريم عبدالعزيز، وهند صبري، وخالد الصاوي، ومحمد ممدوح، ولبلبة، وشيرين رضا، وعرض الفيلم في سباق عيد الأضحى وحقق نسبة نجاح كبيرة تخطت الـ 90 مليون جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خضوعها للجراحة نيللي كريم: سأغير جلدي في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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