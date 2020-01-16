نشوى مصطفى تؤدي العمرة عن 9 فنانين رحلوا.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

استغلت الفنانة المصرية نشوى مصطفى تواجدها في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

نشوى تتواجد في السعودية لعرض مسرحية «عطل فني»، أثناء موسم الرياض، وذلك حتى يوم 18 من شهر يناير.

الفنانة المصرية نشرت عبر حسابها الخاص على «أنستجرام»، صورة من أمام الكعبة، لورقة مكتوب عليها أسماء 9 نجوم رحلوا عن عالمنا، أهدتهم عمرة خلال تواجدها بالحرم، وهم «هيثم أحمد زكي، أحمد زكي، محمود عبد العزيز، نور الشريف، محسن حلمي، سناء يونس، سعاد نصر، عزت أبو عوف، طلعت زكريا».

وعلقت على الصورة كاتبة: “ألف رحمة ونور.. عملت العمرة ودعيت للأحباب ألف رحمة ونور».

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يُذكر أن نشوى مصطفى تشارك حاليا في مسرحية “عطل فني” التي عرضت لأول مرة يوم 8 يناير وتستمر حتى يوم 18 يناير بالرياض.

«عطل فني” بطولة هشام ماجد، شيكو، أكرم حسني، نشوى مصطفى، إسماعيل فرغلي، ومن تأليف أمير طعيمة وأحمد شاكر، وإخراج أوتاكا.

الفنانة المصرية احتفلت خلال العام الماضي بحفل زفاف نجلها، وأيضا حفل زفاف ابنتها، وقدمت خلال زفاف ابنتها أغنية حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور، وحققت نسبة مشاهدة عالية.

نشوى أشارت إلى أنها تلقت عدد من المكالمات من بعض الجمهور الذين طلبوا منها إحياء حفلات زفاف أولادهم، وتلقت عروض مادية كبيرة، ولكنها رفضت، وأكدت أنها ممثلة وليست مطربة،وأن نجاحها في أغنية ليس معناه ان تمارس المهنة.